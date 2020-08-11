رئيس جامعة حلوان يصوت في انتخابات الشيوخ بالعجوزة

أدلى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، بمقر لجنته بالعجوزة، حيث تعقد الانتخابات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس 2020، وتعتبر أول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية لعام 2019.

وعقب مشاركته، أشاد رئيس جامعة حلوان بالتنظيم والهدوء الذي يسود سير العملية الانتخابية، داعيًا جموع الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ وممارسة حقوقهم الدستورية وفقا لما نص عليه الدستور.

وأشار إلى وعي وحق الشعب المصري في تحديد مصيره واختيار ممثليه من خلال ممارسته لدوره الوطني وواجبه الدستوري في الانتخابات الحرة النزيهة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على حرصه الكبير على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وجميع الانتخابات والاستحقاقات الدستورية التي من شأنها تعزيز مسيرة مصر الوطنية نحو بناء الدولة بناءً مؤسسيا سليما، مشددا على ضرورة المشاركة لصياغة مستقبل الوطن من أجل تحقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار لمصر وشعبها.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.