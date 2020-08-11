صور.. إقبال ملحوظ من السيدات بلجان انتخابات كفر الدوار

تواجد ملحوظ للسيدات، شهدته لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

واصطفت السيدات في طوابير للانتظار أمام اللجان، في إصرار منهم على المشاركة والحفاظ على حقهن الدستوري في التصويت.

وكانت أعداد السيدات اللاتي حضرن إلى لجان الانتخابات بمدينة كفر الدوار، زادت مع اقتراب وقت الظهيرة، وشهد محيط لجان "مدرسة المصنع، عزيز المصري، الثانوي الأزهري" إقبالا ملحوظا من الناخبين.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بالبحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة، وذلك بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان إيذاناً ببدء فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

يذكر أن الكتلة التصويتية بالبحيرة تبلغ 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بنسبة 6.36٪، من إجمالي عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية.

كما تبلغ عدد المراکز الانتخابية 711، وعدد اللجان العامة 18 وعدد اللجان الفرعية 923.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.