نائبة تحذر من التهاون في الالتزام بالتعليمات الوقائية أثناء التصويت

حثت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، الناخبين والمرشحين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على مسافات التباعد، في أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحذرت حسونة، في بيان لها، من التهاون في الالتزام بالتعليمات الوقائية وعدم تنظيم أي تجمعات أو حشد أمام المقار الانتخابية حتى لا يكون هناك فرصة لزيادة انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا لا يزال خطرا يهدد دول العالم بأكمله، لذا لا بد من أخذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

ودعت عضو مجلس النواب جميع الناخبين بضرورة المشاركة في تلك الاستحقاقات والتعبير عن الرأي بحرية كاملة، واختيار المرشحين القادرين على القيام بالمهام والوظائف التي جرى إسنادها لمجلس الشيوخ بخبرة وكفاءة عالية.