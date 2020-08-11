أسيوط تطلق حملة "حقك تشارك" لحث المواطنين على التصويت في "الشيوخ"

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة "حقك تشارك"، لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر على مدر اليوم وغدًا.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين النزول والمشاركة في الاستحقاق الدستوري والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وشهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسيوط تنفيذ إجراءات إحترازية مشددة للحد من إنتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال توقيع الكشف الحراري علي المواطنين قبل دخولهم اللجان الانتخابية، ومنع دخولهم دون ارتداء الكمامات، فضلًا عن توفير المواد الكحولية للناخبين وتعقيمهم قبل دخول اللجان.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة ممثلة في 496 مركزًا انتخابيًا، يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة.