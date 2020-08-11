تطوير التعليم بالوزراء يتعاون مع الأعلى للجامعات في التحول الرقمي

عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس الاثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مفوضًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، والدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.

وقال الدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، إنّ الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بموازنة العام المالي الجديد والحساب الختامي للعام المنقضي، إضافة إلى بحث أوجه التعاون في بعض المشروعات بين الصندوق ووزارة التعليم العالي.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، اليوم، أنّ المجلس وافق خلال الاجتماع على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020، كما تمت الموافقة على مشاركة صندوق تطوير التعليم في البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ والذي يهدف لتقييم الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لتتحول لجامعات ذكية.

وأوضح الحيوي أنّ المجلس وافق أيضًا على أن يقدم الصندوق المساندة والدعم المالي والتمويل للدراسات والمشروعات الخاصة بوزارة التعليم العالي، والتي تشمل دراسات تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية، وخطط الوزارة في التحول الرقمي والتعليم عن بعد.

وتابع أنّ المجلس وافق على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأسيوط خلال العام المالي 2020/2021، كما وافق أيضًا على تشكيل لجنة لدراسة نقل تبعية مجمعي التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية والفيوم إلى الجامعات التكنولوجية من السادة ممثلي وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق تطوير التعليم، ورؤساء الجامعات التكنولوجية وعضو من الرقابة الإدارية).

وأشار الحيوي إلى أنّه تم خلال الاجتماع عرض مقترح اللائحة الأساسية والإدارية والمالية لمركز خدمة المجتمع بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة للصندوق وتم الاتفاق على أن ترسل لوزارة المالية لمراجعتها، كما وافق المجلس على استكمال تمويل المرحلة الأولى لمشروع تطوير المعاهد الفنية للتمريض "نظام سنتين" التابعة لوزارة الصحة والسكان والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي .

واستكمل الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أنّ المجلس وافق على مساهمة الصندوق في تطوير مناهج المدارس الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة الإمكانيات المادية الخاصة بصندوق دعم الغزل والمنسوجات من المعامل والورش والقاعات الدراسية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور هاني هلال عضو مجلس إدارة، والمهندس أيمن بدوي عضو مجلس إدارة، وعلى السيسي ممثلا عن وزير المالية، والدكتورة إيمان عاشور ممثلا عن وزارة الاتصالات، والدكتور عمرو جمعة ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، والدكتور محمد علاء ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.