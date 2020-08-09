"الصحة": لقاح كورونا سيقلل حدة الأعراض.. وربنا هو الشافي

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إنه كان متوقع أن تكون صناعة الدواء الخاص بفيروس كورونا أسرع من إنتاج اللقاح، ولكن يُجرى الآن استكمال الدراسات حول العالم حول 17 لقاحا خاصا بكورونا.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك 5 لقاحات وصلوا للمرحلة الثالثة وهي إجراء التجارب على البشر، وهذه تُعد المرحلة النهائية للتأكد من الفاعلية والأمان.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتوقع الانتهاء من دراسات بعض اللقاحات خلال أسابيع من الآن على أن تُطرح اللقاحات قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أنه حال صدور مصل معين سيتم توفيره في مصر.

وتابع: "المصل يمنع الإصابة ويقلل حدة الأعراض، المصل هو الواقي من المرض، بس ربنا هو الشافي".