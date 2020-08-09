"كانسينو" تبدأ قريبا المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا في السعودية

قال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم، إن المملكة ستبدأ قريبا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد-19، طورته شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية، وتشمل نحو 5 آلاف شخص‮.‬

وقال المؤسس المشارك لكانسينو، الشهر الماضي إن الشركة تجري محادثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي والسعودية لبدء مرحلة ثالثة من تجربة اللقاح المرشح "إيه.دي5-إن.كوف‮"، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

ويستخدم اللقاح فيروسا غير ضار لنزلات البرد يُعرف بالفيروس الغدي من النمط الخامس لحمل مادة جينية من فيروس كورونا إلى الجسم‮.‬

وقال باحثون الشهر الماضي إن لقاح كانسينو، الذي شاركت في تطويره وحدة الأبحاث العسكرية الصينية، يبدو آمنا ويحفز ردودا مناعية لدى معظم من خضعوا للتجارب‮.‬

وقالت وكالة الأنباء السعودية ‮يوم ‬السبت، إن المملكة تعتزم اختبار اللقاح إلى جانب دواء وهمي على خمسة آلاف متطوع وتستعد حاليا لإجراء التجارب في مدن الرياض والدمام ومكة‮.‬

ولم تصدر موافقة بعد على الاستخدام التجاري لأي لقاح لـ "كوفيد-19".

وأصبح لقاح كانسينو المرشح أول لقاح في الصين ينتقل إلى التجارب على البشر في مارس، لكن لقاحين محتملين آخرين من تطوير شركة سينوفاك للتكنولوجيا الحيوية ووحدة بمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، حصلا بالفعل على الموافقة لدخول المرحلة الثالثة من التجارب خارج البلاد‮.‬