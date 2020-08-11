لجان "الشيوخ" بالمنيا تستقبل الناخبين بإجراءات احترازية مشددة

شدد رؤساء اللجان المشرفة علي انتخابات مجلس الشيوخ في المنيا على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، أثناء إجراء عملية التصويت، والتزم الموظفون والمعاونون، بارتداء الكمامات، والأقنعة الوقائية.

وشهدت لجنة مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف، بوسط مدينة المنيا، إقبال عدد من الناخبين معظمهم من النساء، واللاتي دخلن اللجان تباعًا وهن يرتدين الكمامات الوقائية، وحرص بعضهن علي إحضار المطهرات أثناء دخول اللجان.

ووضعت أجهزة الأمن خارج اللجان حرمًا أمنيًا، ومظلات وكراسي خشبية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت على مسافات متباعدة منعًا لانتقال أي عدوى بين الناخبين، كما اتخذ جميع أفراد قوات التأمين الإجراءات اللازمة حفاظًا على التباعد ومنع أي زحام.

وفي القرى لم يختلف الأمر كثيرًا، إذ حرص الفلاحون على ارتداء الكمامات، أثناء توجههم للجان الانتخابية، وشهدت القرى التي ينتمي إليها المرشحون إقبالًا مقارنة بالقرى الأخري.

وأجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، لمتابعة انتظام اعمال اللجان لاستقبال الناخبين، والتي تستمر حتى غدًا الأربعاء.

وشملت جولة المحافظ تفقد مقر لجان مركز التدريب للبناء والتشييد بحي جنوب، ومدرسة الزهراء الجنوبية، ومدرسة الإتحاد الثانوية، ونادي الشعب، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

ودعا المحافظ المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدًا أنها واجب وطني على كل مواطن، لافتًا إلى أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية في إطار من القانون والديمقراطية.

وأكد المحافظ تجهيز 577 مركزًا انتخابيًا، موزعة على 757 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.