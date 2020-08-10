محافظ المنيا: 757 لجنة فرعية تستعد لاستقبال 3 مليون ناخب

كشف أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استعداد المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ، قائلا، إن المحافظة استعدت للانتخابات منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني، لافتا إلى أن المحافظة رقم 10 من حيث عدد السكان على مستوى الجمهورية.

وأضاف "القاضي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن عدد المرشحين على النظام الفردي 27 مرشح مستقل وحزبي، ومن لهم حق التصويت في الانتخابات 3 ملايين و468 ألف ناخب، وعدد المراكز الانتخابية 577 مركز، و757 لجنة فرعية.

وأوضح محافظ المنيا، أنه منذ اللحظة الأولى جرى تشكيل لجان، واجتمعت هذه اللجان في كافة المديريات الخدمية ومديرية الأمن والمستشار العسكري والقوات المسلحة، للاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ وتعقيم اللجان وتوفير الكمامات.