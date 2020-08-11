محافظ المنيا يتفقد لجان انتخابات الشيوخ ويدعو المواطنين للمشاركة

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام اعمال اللجان لاستقبال الناخبين، والتي تستمر حتى غدا الأربعاء.

شملت جولة المحافظ تفقد مقر لجان مركز التدريب للبناء والتشييد بحي جنوب، ومدرسة الزهراء الجنوبية، ومدرسة الاتحاد الثانوية، ونادي الشعب، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

ودعا المحافظ، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدا أنها واجب وطني على كل مواطن، لافتا إلى أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية في إطار من القانون والديمقراطية، من خلال ممارسة حقهم الدستوري والظهور بالشكل الحضاري والمشرف، والإدلاء بصوتهم بكامل إرادتهم الحرة واختيار من يمثلهم من المرشحين.

وأكد المحافظ، أن مراكز المحافظة التسع أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، وتم تجهيز (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية (3 مليون و468 ألف و575) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وشدد محافظ المنيا على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، وخاصة أعمال تطهير وتعقيم اللجان، وكذلك الدفع بعمال النظافة لرفع القمامة بمحيط اللجان .