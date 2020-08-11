الكمامة بـ5 جنيه والحسابة بتحسب.. كورونا يغير أجواء انتخابات شبرا الخيمة

"أعلام مصر وتيشيرتات مطبوعا عليها العلم وعبارات في حب مصر".. مظاهر اعتدنا عليها في ماراثون الانتخابات أمام لجان الاقتراع من الباعة الجائلين، لكن ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد غيّرت المشهد الانتخابي ككل، إذ لم تقتصر عملية البيع على أعلام مصر والتيشيرتات وسماع الأغاني الوطنية فقط، بل انتهز الباعة وجود الفيروس لبيع الكمامات والحث على أهميتها، في محاولة منهم لجذب المواطن للشراء.

عاطف الصوان أحد الباعة الجائلين أمام إحدى لجان منطقة شبرا الخيمة، قال إنّ أيام الانتخابات موسم: "كلنا بنسترزق منها، والمرة دي فكرنا في الكمامات نبيعها واهو بنخلي الناس تاخد بالها من نفسها في الزحمة".

وعن كيفية إقناع المواطن بارتداء الكمامات، قال: "بقولهم جوه محدش يخليك تننخب من غيرها وهتتصاب، والكمامة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب، وبنضحك، الدنيا مش مستاهلة، يا رب الفيروس يمشي هو إحنا ناقصين مرض؟".

وتوافد عدد كبير من الناخبين على لجان منطقة شبرا الخيمة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وفتحت اللجان في موعدها المحدد واستقبلت الناخبين.

وحرصت قوات الأمن علي توعوية المواطنين القادمين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الأفراد لتسهيل العملية الانتخابية بدون حدوث أي خسائر لأحد .

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.