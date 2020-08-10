الأنبا مرقس يزور كنائس إيبارشية شبرا الخيمة للاطمئنان على الأقباط

أعلنت إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، زيارة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية، في جولة تفقدية، ومتابعة وعمل رعوي، مستمر منذ بدء صوم العذراء يوم الجمعة الماضي.

وقالت المطرانية، في بيان لها، إن الأنبا مرقس، زار عدد من كنائس الإيبارشية، للاطمئنان على الشعب ومتابعة عمل الإنشاءات، وتضمنت: "كنيسة الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا والأنبا كاراس، وكنيسة السيدة العذراء مريم طريق بيجام، وكنيسة السيدة العذراء والملاك غبريال بيجام، وكنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس والأنبا بولا".

وبدأ الأقباط الأرثوذكس، يوم الجمعة الماضي، صوم العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يوما، ويُعد من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة المسموح فيها بتناول السمك.