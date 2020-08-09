تجديد حبس المتهمين بقتل "شهيد الجدعنة" في شبرا الخيمة للمرة الثانية

قرر المستشار أحمد بدر، رئيس محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تجديد حبس "كريم م" و"أحمد ج أ"، المتهمين بقتل محمد أبو زيد الشهير إعلاميا "شهيد الجدعنة" في عزبة عثمان التابعة لقسم أول شبرا الخيمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، وذلك بحضور أمين حافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، ومحامي المجني عليه وليد البنا.

ونجحت الأجهزة الأمنية في قسم أول شبرا الخيمة، بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، في القبض على المتهمين بقتل المجني عليه.

وكان محمد أبو زيد، 27 عاما، لقي مصرعه، على يد عاطلين أقدما على طعنه بسلاح أبيض "مطواة" في شارع 10 بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، بعد مشاركته في جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر.

استدرج المتهمان المجني عليه من محل يملكه في شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة وطعنه أحدهما بالمطواة وفرا هاربين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقي القبض على المتهمين.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة، إشارة من المستشفى بوصول "محمد. ا"، 27 سنة، جثة هامدة، إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد .

ورجحت التحريات سبب الخلاف إلى شهر مارس الماضي عندما شارك المجني عليه في جلسة صلح بين المتهمين وشخص يدعى "ص ع س" من أهالي المنطقة، وتعدا المتهمان على الآخر بالضرب ووقعت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة النارية وفقد المتهم الثاني أحد عينيه نتيجة طلق خرطوش.

وعقدت جلسة صلح كبيرة بين الطرفين المتهمين وعائلاتهما و"ص ع س" وعائلته وبمشاركة المجني عليه، الذي تبرع بذبح عجل على نفقته الخاصة خلال جلسة الصلح.