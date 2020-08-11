توزيع كمامات وتعقيم الناخبين قبل دخول اللجان في شبرا الخيمة

توافد عدد كبير من الناخبين على لجان منطقة شبرا الخيمة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حيث فتحت اللجان في موعدها المحدد واستقبلت الناخبين.

ووزع عدد من المنظمين للعملية الانتخابية، أمام اللجان، كمامات طبية على المواطنين قبل الدخول للجان، مع "رش الكحول" على الأيدي وتطهيرها، حرصًا على اتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

إحدى المنظمات: بنرش كحول قبل دخول الناخب اللجنة وبعد خروجه

وقالت نهي عادل إحدى المنظمات للعملية الانتخابية: "في ناس بتيجي معاها كمامات وفي ناس لا، جبنا كمامات حتى لا يضار أحد، وبنرش كحول قبل دخول اللجنة وبعدها".

وحرصت قوات الأمن على توعية المواطنين القادمين بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الأفراد لتسهيل العملية الانتخابية.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.