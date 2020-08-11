رئيس "الوطنية للانتخابات" يدعو الشباب للمشاركة بكثافة: بكم يكون النجاح

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة خاصة للشباب للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، قال لهم فيها: "أنتم عدة هذا الوطن وعتاده وأنتم الأمل والحلم والرجاء وبكم يكون النجاح".

إبراهيم لاشين: اتخذوا قراركم أعطوا أصواتكم لمن يستحق

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الشباب للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ: "شاركوا بكثافة في هذا الاستحقاق، اتخذوا قراركم وأعطوا أصواتكم لمن يستحق من أجل الوصول إلى تشكيل مجلس نيابي يصون أمانة صوتكم".

رئيس "الوطنية للانتخابات" في رسالة للشباب: أنتم عدة هذا الوطن وعتاده.. أنتم الأمل والحلم والرجاء

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.