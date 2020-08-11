عمدة قبيلة الجميعات بمطروح يدلي بصوته: تحيا مصر

أدلى، اليوم، إدريس أبوالسويطية عمدة قبيلة الجميعات بمحافظة مطروح، رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح السابق، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة العمدة أحمد طرام، قائلا: "تحيا مصر".

وقال العمدة في تصريح لـ"الوطن"، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لمن له حق التصويت.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ بمطروح 5 مرشحين، منهم على المقعد الفردي مرشح لحزب مستقبل وطن رزق علواني، ومرشح حزب النور صابر رفاد، و3 مرشحين مستقلين محمد رحومه عبدالواحد وفتحي رزق محمد، وحسين آدم جارح، وتعقد الانتخابات في مطروح داخل 138 مركزا انتخابيا بإجمالى 142 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، يدلى خلالها 299 ألفا و581 ناخبا.