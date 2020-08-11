مدينة بدر توفر أدوات الحماية الصحية للناخبين مجانا

شهدت العملية الانتخابية بلجنتي مدرسة عبدالحليم محمود ومدرسة نجيب محفوظ بمدينة بدر، إقبالا جماهيريا كبيرا من المواطنين، بعد ساعات من فتح باب التصويت للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

والتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وشهدت اللجان الانتخابية حضورا أمنيا مكثفا من قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، والعقيد شريف زين، مأمور قسم شرطة مدينة بدر، المقرات الانتخابية للاطمئنان على حسن استقبال الناخبين، حيث زار مدرستي عبدالحليم محمود، ونجيب محفوظ.

وأكد المهندس عمار مندور، لـ"الوطن"، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أثناء العملية الانتخابية، بتوفير عدد كاف من مقاعد المدارس، والتي تم وضعها بشكل فني يضمن مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين عليها، ما يضمن وجود مسافات آمنة للحد من انتشار الفيروس، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، مع توافر مواد التعقيم والتطهير مجانا للجميع.

وأشاد مندور، بحسن استقبال رجال الأمن والتنظيم للناخبين، مشيرا إلى أنّ قوات التأمين رفضت السماح مطلقا بانتظار أي سيارات في حرم المدارس، كيلا تعيق حركة الناخبين، بخلاف تركيب تندات لحماية الناخبين من حرارة الشمس، وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن.

وأكد اختيار اللجان الفرعية لتكون قريبة من الباب الرئيسي للجنة، وأن تكون بالدور الأرضي حرصا على سلامة الناخبين.

وفي سياق متصل، قال علي حسام الدين، أحد الناخبين، ومقيم بمدينة بدر: "لأول مرة أشارك في التصويت على مرشحي مجلس الشيوخ، ولم أكن أتوقع هذه النسبة من المشاركة، وأتمنى أن تستمر هذه النسبة وهذه الأعداد في المشاركة، حتى نبني بلدنا، الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي".

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.