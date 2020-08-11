جامعة زويل تفتح باب القبول لطلاب الثانوية

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فتح باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا لطلاب الثانوية العامة، من خلال مكتب التنسيق وما يعادلها من شهادات أجنبية، وكذا الثانوية الأزهرية حتى الخميس 20 أغسطس 2020، لمنح الطلاب الفرصة كاملة في التقدم وإجراء الاختبارات اللازمة من خلال المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ويستقبل المقر على مدار أيام الأسبوع الطلاب من الأحد إلى الخميس، من الراغبين في التقدم وطبقا لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل www.Zewailcity.edu.eg .

وعلى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبتي الرياضيات والعلوم والراغبين في الالتحاق بالجامعة، التقدم من خلال مكتب التنسيق، أما الحاصلين على الشهادات المعادلة التقدم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للمدينة (zewailcity.edu.eg).

وطالبت الجامعة، المتقدمين للالتحاق بالجامعة باجتياز اختبارات القبول، التي تشمل اختبارا في الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والتسلسل المنطقي واختبار تحديد مستوى في اللغة الإنجليزية ومقابلة شخصية، على أن يكون المتقدم حاصلا على حد أدنى 90% في الثانوية العامة أو مايعادلها، وعليه اجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وكذا المقابلة الشخصية، ثم اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى.

و تمنح جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل درجات البكالوريوس في التخصصات الأتية:

1. التخصصات الهندسية:‌

أ. هندسة الفضاء‌.

ب. هندسة النانو تكنولوجي‌.

ج. هندسة البيئة‌.

د. هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‌.

هـ. هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة.

2. التخصصات العلمية:

‌أ. العلوم الطبية الحيوية‌.

ب. علوم النانو.

‌ج. علوم المواد.

‌د. علوم المواد.

هـ. فيزياء الأرض والكون.

وتتميز الدراسة بالجامعة بتقديم برامج بينية حديثة تشمل تخصصات العلوم: العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون. وتشمل برامج الهندسة: هندسة تكنولوجيا النانو والالكترونيات النانوية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الاتصالات والمعلومات.