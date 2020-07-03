تفاصيل فوز 3 فرق تقدمت بأفكار لمواجهة كورونا بمسابقة مدينة زويل

أعلن محمود فتحي، مسؤول المسابقة الهندسية لمواجهة الأزمات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن الثلاث فرق الفائزة بمسابقة تقديم أفكار لمواجهة خطر فيروس كورونا، قائلا إن الفريق الفائز بالمركز الأول توصل لمادة يمكن وضعها عل الأسطح أو استخدامها في ملابس الاطقم الطبية أو المستشفيات والتي لها القدرة على منع نمو الفيروس أو أي بكتيريا ما سيقلل من انتشار المرض.

وأضاف "فتحي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الفريق الثاني قدم اختراعا عبارة عن روبوت يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستطيع التعامل مع المتأثرين بالمشكلات النفسية الخاصة بسبب فيروس كورونا حيث يستطيع عن طريق محادثة تفاعلية إعطائهم مقترحات ومساعدتهم، ويحلل تلك المحادثات وإذا ثبت أنهم مصابين نفسيا يحولهم للمختصين، كما أنه يقدم نصائح للطلاب.

وأشار إلى أن الفريق الثالث استطاع استخدام الواقع المعزز في تحويل فكرة التعليم بالمدارس ليكون تفاعلي أكثر عن طريق توفيل "موديلز" للطلاب ويتفاعل الطلاب معها ويستفيدوا منها، كما يمكن إنشاء معامل بشكل آمن ليقوم الطلاب بالتجارب.

وأوضح أن هناك أفكارا أخرى مثل صنع أقنعة بكفاءة أعلى وسعر أرخص من الموجود في السوق، أو صنع روبوتات أخرى تقوم بوظائف أخرى.