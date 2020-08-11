وكيل مطرانية الكاثوليك يدلي بصوته في الانتخابات بالبحر الأحمر

أدلى القمص يؤانس وكيل مطرانية الأقباط الكاسوليك بالبحر الأحمر، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الزعيم مصطفى كامل الابتدائية بمدينة الغردقة.

وكان بدأ القضاة المشرفون على عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين، في المواعيد المقررة، التاسعة صباحا، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة. كما جرى وضع حواجز أمنية، مكثفة بمحيط اللجان ضمن خطة التأمين.

جدير بالذكر أن عدد اللجان على مستوى البحر الأحمر 109 لجان فرعية، ولجنة عامة َواحدة في الصالة المغطاة. وجاء تقسيم اللجان على النحو التالي:- 52 لجنة في الغردقة، 17 لجنة سفاجا، 16 لجنة القصير، 13 لجنة برأس غارب، و6 بمرسى علم، و3 بشلاتين، و2 بحلايب.