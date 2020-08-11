ارتباك في لجان البحر الأحمر بسبب كشوف الانتخابات.. غير مطابقة

تفاجأ عدد من الناخبين بلجان البحر الأحمر، أن ورقة التصويت غير مطابقة الكشوف النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ، ما أثار حالة من الارتباك بإحدى لجان وسط مدينة الغردقة.

بمجرد فتح باب اللجان، تفاجأ أحد الناخبين أن المرشح الذي يؤيده رقمه في كشف التصويت غير مطابق للرقم من خلال الكشوف النهائية، بينما تبين لناخب آخر أن رقمي 4 و6 للمرشحين غير موجودين بكشوف التصويت داخل اللجان.

وقال المرشح المستقل محمد سليمان، إنه سيقدم طعنا للجنة الانتخابات، نتيجة اختلاف الكشوف، َلافتا إلى أن رقمي 4 و6 غير موجودين.

كانت فتحت لجان الانتخابات في موعدها، وسط استنفار أمني غير مسبوق، وانتشار أمني مكثف أمام اللجان لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

جدير بالذكر أن عدد اللجان على مستوي البحر الأحمر 109 لجان فرعية ولجنة عامة َواحدة في الصالة المغطاة، وجاء تقسيم اللجان على النحو التالي:- 52 لجنة في الغردقة، 17 لجنة سفاجا، 16 لجنة القصير، و13 لجنة برأس غارب، و6 لجان بمرسى علم، و3 بشلاتين، و2 بحلايب.