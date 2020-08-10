القضاة المشرفون على الانتخابات يستلمون أوراق لجان البحر الأحمر

استلم القضاة المشرفون على اللجان التي ستجرى بها انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، الأوراق الخاصة باللجان من مقر لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة البحر الأحمر استعدادًا لبدء الاقتراع صباح غدٍ الثلاثاء.

وكشف مصدر مسؤول، أنه تم توفير إقامة للقضاة المشرفين علي الانتخابات في جميع مدن المحافظة، كما تم توفير وسائل الانتقال من مقار اقامتهم إلى اللجان الانتخابية وتيسير كافة السبل لإدارة العملية الانتخابية، وذلك بناء علي توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونسقت محافظة البحر الأحمر مع رؤساء مجالس المدن في توفير استراحات للقضاة وأمناء اللجان المشرفين على الانتخابات بمدن حلايب وشلاتين جنوب المحافظة.

وتضم محافظة البحر الأحمر، لجنة عامة مقرها الصالة المغطاة بمدينة الغردقة، و109 لجنة فرعية بمدن المحافظة موزعين كالتالى: 52 لجنة في الغردقة، و17 لجنة في سفاجا، و16 لجنة بالقصير، و13 لجنة برأس غارب، و6 لجان بمرسى علم، و3 لجان بشلاتين، ولجنتين بحلايب.

ويخوض المعركة الانتخابية بمجلس الشيوخ في البحر الأحمر 8 مرشحين، يتنافسون على مقعد واحد، وينتمي 3 مرشحين منهم لأحزاب الشعب الديمقراطي، والمصريين، والوفد؛ بينما يخوض الخمسة مرشحين الآخرين الانتخابات مستقلين.