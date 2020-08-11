مد فترة التقدم لتحويل الممارسات الي عدادات كودية حتي نهاية سبتمبر

اكثر من 430 الف طلب للمنصة الإلكترونية للكهرباء للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتي الان

إستمراراً للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الأول من يوليو الحالى تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية ونظرا للاقبال الشديد فقد قرر الدكتور شاكر مد فترة التقديم الي 30/9/2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات

وقد أوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتي الان:

تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

تلقت المنصة اكثر من 430 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية .

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع

هناك خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية للتواصل مع المواطنين.

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم .

كما أكد على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية سبتمبر2020 .

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية