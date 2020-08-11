في 23 أغسطس.. تفاصيل مزاد بيع محلات تابعة لوزارة الإسكان ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد في 23 أغسطس الجاري، لبيع محلات تابعة لوزارة الإسكان والمرافق بمحافظة بورسعيد، وجاءت تفاصيل المزاد، وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

- 64 محل بمنطقة 120 عمارة بلوك 2,1 بمنطقه الرسوه جنوب بورسعيد، بمساحات تتراوح من 11,9م2 إلى 33,45م2.

- 10 محلات بمنطقه الحريه (مرسي اللنش القديم)، بمساحات تتراوح من 24م2 حتى 44م2 .

وتقام جلسه المزاد بقاعة مركز شباب الزهور، بمحافظة بورسعيد، الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتأمين دخول المزاد 25000 جنيه، ويتم دفع 10% فور رسو المزاد، ودفع الـ 90% المتبقية خلال ثلاث شهور.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الكائنة بـ 7 شارع محمد حامد فهمى بالدقي، كما تطلب كراسة الشروط من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بورسعيد.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.