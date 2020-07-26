"ملاكي وميكروباص".. مزاد بيع سيارات بـ15 ماركة تابعة لجهات حكومية 9 أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 9 أغسطس المقبل، لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية.

تفاصيل مزاد الهيئة العامة للخدمات الحكومية 9 أغسطس

وجاءت تفاصيل المزاد، وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

سيارات جهات حكومية

تشمل سيارات ملاكى وميكروباص واسعاف وبيك اب وموتوسيكل وميني باص واتوبيس ماركات شيفورليه، دايو، اوبل، بيجو، سوزوكي، نيسان، فولفو، مرسيدس، بيدفورد، نصر، مازدا، تويوتا، جى ام سي، فورد، جى إم إي.

بضائع جهات حكومية

تشمل قطع غيار سيارات، بطاريات، أثاث، تكييفات، ماكينات تصوير، أجهزة ومستلزمات طبيه، وغيره.

مكان وتفاصيل جلسة مزاد بيع سيارات وبضائع جهات حكومية

وتقام جلسه المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى الدقي بسعر 400 جنيه، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيها.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، والبيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، على أن يكون شراء كراسه الشروط شرط من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، والبيع طبقا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.