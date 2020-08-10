إحداها تصل لـ450 ألف جنيه.. 12 لوحة سيارة مميزة في مزاد الداخلية

طرحت وزارة الداخلية عبر الموقع الإلكتروني "لوحتك دوت كوم"، عن 12 لوحة جديدة مميزة بنظام المزاد العلني الإلكتروني، إذ يشرف على المزاد الإدارة العامة لنظم معلومات المرور.

ومن المقرر بحسب الوزارة إغلاق باب المزايدة على 4 لوحات يوم 11 أغسطس الحالي، على أن يتم وقفها على 8 لوحات أخرى مساء يوم 12 من ذات الشهر.

واللوحات المطروحة للبيع هي "أ م م 1111" ويتزايد للحصول عليها أربعة أشخاص ووصل سعرها حتى الآن إلى 160 ألف جنيه، واللوحة الثانية (ع ل ى 7) ووصل سعرها إلى 425 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد.

فيما وصلت اللوحة "ل س 1" إلى 400 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد، ووصلت اللوحة "س ل م 5555" إلى 85 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصان، فيما وصلت اللوحة "ج أ د 888" إلى 125 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد، ووصلت اللوحة "أ س و 1" إلى 375 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد.

واللوحة "م أ ل 1" وصلت إلى 425 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد، ووصلت اللوحة "ع 77" إلى 450 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد، واللوحة "م ع 66" وصلت إلى 375 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد، فيما وصلت اللوحة " س ن ى 6666" إلى 100 ألف جنيه ويتنافس عليها شخص واحد،

يذكر أنّ الموقع يسمح للمشتركين بتكوين لوحات معدنية من اختيارهم وطرحها للمزايدة، وتذهب عوائد بيع اللوحات لدعم صندوق (تحيا مصر).

ويشترط الموقع على الراغبين بالمشاركة في مزاد بيع حق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذي قد يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها، وحال رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول لصالح صندوق تحيا مصر، أما في حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التي يتم تسديدها فى خلال المهلة الزمنية الموضحة.

ويخصم مباشرة مصاريف إدارية قدرها 2 جنيه عند سداد مبلغ التأمين، كما يوجد مصاريف خدمة تقدر بـ0.45% من مبلغ التأمين في حالة الفوز، وحال الرغبة في سداد باقي مبلغ رسو اللوحة إلكترونيًا تخصم نفس النسبة من المبلغ الإجمالي، أما إذا تم السداد بأحد فروع البنك الأهلي المصري فلا تضاف أي مصاريف أخرى.

ويمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الإلكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته عن الحد الأدنى للمزايدة المدون في شاشة المزايدة.