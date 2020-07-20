تفاصيل مزاد 27 يوليو لبيع محلات ووحدات إدارية وسكنية بالمنوفية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 27 يوليو الحالي، لبيع محلات ووحدات إدارية وسكنية تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، بمحافظة المنوفية.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل المزاد وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

1) 8 وحدات سكنية بحي غرب شبين الكوم بمساحات تتراوح 74,46م2 الى 113,6م2 تقريبا.

2) 20 وحدة سكنيه متميزة بمدينه منوف، بمساحات من 81,74م2 الى 91,71م2 تقريبا.

3) 11محل أسفل عمارة الشهداء بمحافظة المنوفية، بمساحات تتراوح من 9,33م2 الى 25,75م2 تقريبا.

4) 4 وحدات إدارية أسفل عمارة الشهداء، بمساحات تتراوح من 84م2 الى 88 م2.

مكان وتفاصيل جلسة مزاد بيع محلات ووحدات إدارية وسكنية بمحافظة المنوفية

تقام جلسه المزاد بقاعة مجلس مدينة شبين الكوم، بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، وتبدأ جلسة المزاد تمام الساعة 12 ظهراً.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي بـ400 جنيه، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيها، ويتم دفع 10% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 3 شهور.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.