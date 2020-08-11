وزيرة الصحة: مشاركتنا في الانتخابات تعني وضع خطط وتشريعات بلدنا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال تصريحات لها عقب الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ: "حاجة إيجابية جدا إننا نشارك في وضع التشريعات لمصر بلدنا، ومشاركتنا في الانتخابات يعني وضع خطط وتشريعات بلدنا والسياسات العامة لبلدنا".

وأضافت زايد: "أدعو كل المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات وخصوصا أن هذه الانتخابات هي الأولى في تاريخ مصر أن يكون لدينا مجلس شيوخ ويكون له شكل تشريعي ودور هام".

وشددت زايد على أنها قامت بمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل الانتخابات مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومع قيادات وزارة الصحة وكل اللجان بها أقصى الدرجات الاحترازية وكل التأمين الطبي موجود، مشددة على أن المواطنين لابد وأن يحضروا لمقر اللجان الانتخابية بالكمامات.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.