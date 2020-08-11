كامل الوزير لـ "الوطن": "لازم الناس تشارك في انتخابات الشيوخ"

أعرب الفريق كامل الوزير، وزير النقل عن سعادته بتوافد المواطنين أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ، منذ الصباح الباكر، للمشاركة في الاقتراع.

وقال "الوزير" في تصريح خاص لـ "الوطن" بعد إدلاءه بصوته في مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، إن مشاركة المواطنين في انتخابات الشيوخ أمر ضروري، "ياريت كل الناس تنزل ده مستقبل بلدهم".

كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس

وأدلى الفريق كتمل الوزير، وزير النقل، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، منذ قليل، داخل لجنته بمدرسة القاهرة الرسمية للغات بمنطقة التجمع الخامس، في أول أيام الاقتراع بالداخل.

وشهدت اللجان حالة من التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تمثلت في علامات التباعد الاجتماعي الملصقة على الأرض، وارتداء الكمامات بشكل دائم.

وتبدأ اليوم عملية الإدلاء بأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعدما انتهى تصويت المصريين بالخارج، أمس الثلاثاء.وحثّ المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً في بيان صحافي أمس: "أدعو المصريين إلى النزول بكثافة يومي الاقتراع المحددين في الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكثافة الإجــراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممـارسـة حقهم السياسي وإظهار للعالم أجمع صورة مصر المشرقة".