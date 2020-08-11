منى مكرم عبيد تدلي بصوتها في "الشيوخ": يوم تاريخي.. انزلوا شاركوا

توجهت الدكتورة منى مكرم عبيد، مرشحة مجلس الشيوخ، للإدلاء بصوتها في الانتخابات بلجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك، مشجعة المواطنين على المشاركة وتأدية واجبهم الوطني.

ودعت مكرم في حديثها لـ"الوطن" المواطنين للنزول والانتخاب في اليوم التاريخي الذي يعد أول يوم ننتخب فيه غرفة ثانية لتحقيق التوازن وحتى لا يكون مجلس النواب وحده، بل لوضعه في بوتقه أفكار يساعدوا بها الدولة باقتراحاتهم وإصلاح بعض القوانين لمساعدة مجلس النواب في مهامه.

وأضافت أن اليوم يعد يوما تاريخيا في الحياة السياسية والاجتماعية آملين في عهد جديد من الحياة السياسية في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي التعددية.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.