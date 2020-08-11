من الإمارات لمصر الجديدة.. ثمانيني يصوت بـ"الشيوخ": لازم الكل يشارك

حاملًا أجندته العتيقة التي تقارب سنه المتقدمة، بينما يسير بخطوات حثيثة بسيطة، ليس فقط لعمره الذي يقترب من التسعين عامًا، لكن لكونه ظل مغتربًا عن مصر منذ نحو 40 عامًا.

ممدوح عبدالرازق، أحد المصريين المقيمين بالخارج، عمل لنحو 40 عاما في مدينة الشارقة الإماراتية، مستشارا لأحد المكاتب الحكومية بها مسبقا، واضطرته جائحة فيروس كورونا المستجد إلى العودة للوطن منذ نحو 5 أشهر، ليظل قلبه معلقا بين البلدين، ومع إطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، حرص على أن يكون من أصحاب الأصوات بأول أيام الانتخابات، بصحبة زوجته اليوم، بدلا من إدلائه بمقر القنصلية المصرية في الإمارات.

"جاي لاختيار ذوي الخبرة لمساعدة البرلمان من أجل تقدم البلد".. لهذا السبب شارك "ممدوح" بحماس شبابي كبير، في انتخابات مجلس الشيوخ التي يراها واحدة من الاستحقاقات الدستورية المهمة، مؤكدا أنّه عاصر عدة انتخابات، ولكن الاستحقاقات بالأعوام الأخيرة كانت الأكثر نزاهة وشفافية، ما يدعو للفخر.

ويرى أنّ لمجلس الشيوخ أهمية كبيرة في مساندة البرلمان وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسير بخطوات وثابة عالية لرفعة البلاد ووضعها بين مصاف الدول المتقدمة ومن أجل مصلحة الوطن.

ودعا الرجل الثمانيني أفراد الشعب وعلى رأسهم الشباب للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يجدها فارقة ومهمة في تاريخ البلاد، كونها تعيد مجلس الشيوخ الذي كان قبل ثورة يوليو.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.