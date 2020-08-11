المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسند لـ"راعي مصر" قوافل طبية إضافية

قامت لجنة من رئاسة مجلس الوزراء، بقيادة الدكتور محمد فرجاني، والمهندس لؤي أنس، استشاري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتفقد تنفيذات منازل الفقراء والمعدمين التي نفذتها مؤسسة "راعي مصر للتنمية" بقرية الشيخ عبادة وتوابعها بمركز ملوي محافظة المنيا، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد نفذت مؤسسة راعي مصر، رفع كفاءة وإعادة إعمار لعدد 550 منزلا منهم 150 بقرية الشيخ عبادة ملوي المنيا – 56 النواميس - 17 المرونة - 101 العقال - 44 جحدم - 54 دشلوط - 80 القصر بأسيوط، و50 في أبو بكر بسوهاج.

يذكر أن المؤسسة تعمل في 8 قرى بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ونفذت أعمال رفع كفاءة وإعادة إعمار لعدد 550 منزلا في أربعة أشهر في ظل جائحة كورونا، وسوف تقوم بإعادة إعمار ورفع كفاءة لمنازل المعدمين والفقراء في 20 قرية بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بعد أن أتمت المرحلة الأولىا في الزمن المحدد وعلى أكل وجه، وكانت تراعي دائما البعد الإنساني في المنازل التي سلمتها للفقراء والمعدمين.

وقال المستشار أمير رمزي، رئيس مؤسسة راعي مصر للتنمية، إن المؤسسة نجحت في إتمام تنفيذ العدد المستهدف لقوافلها الطبية فأسندت إليها إدارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة 40 قافلة طبية إضافية، ليصبح إجمالي عدد القوافل 70 قافلة كشفت على 19600 مريض تقريبا، وقدمت التحاليل والآشعة والعلاج المجاني للمرضى الفقراء والمعدمين مع توزيع الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية، كما قامت بإجراء 72 عملية جراحية مستعصيه في كبرى المستشفيات.