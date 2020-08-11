الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاتخاذ إجراءات ضد تركيا في المتوسط

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في البحر المتوسط بعد إعلان تركيا مواصلة عمليات التنقيب.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه يدعم قبرص واليونان وعلى استعداد لاتخاذ إجراءات كرد فعل على أفعال أنقرة في المتوسط، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، في إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء: "نحن نتفق أن الوضع في البحر المتوسط مقلق للغاية ويجب حله بالتفاوض وليس من خلال خطوات تزيد من التوترات".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يقف بجانب قبرص واليونان لا شك في ذلك"، مشيرًا إلى أن "وزراء الخارجية وافقوا في اجتماعهم الأخير على زيادة الانخراط بمفاوضات مع تركيا، وأيضًا على التجهز على خيارات لسن إجراءات كرد فعل لأفعال تركيا في البحر المتوسط".

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "ستواصل التنقيب في مناطق جديدة شرقي البحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري".

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف، عقد بأنقرة: "سنواصل أعمال البحث الزلزالي والتنقيب في مناطق جديدة بعد ترخيصها في شرق البحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف: "كنا قد رسمنا الحدود الغربية لجرفنا القاري بعد ترخيصها".

وذكرت صحيفة "إيكاثيميريني" اليونانية، صباح اليوم، إن "الفرقاطات البحرية اليونانية والطائرات الحربية مستعدة للإقلاع في أي وقت"، مؤكدة أن "الجيش اليوناني أعد السفن الحربية والطائرات، للرد على أي طارئ من تركيا في البحر المتوسط".

ونشرت وزارة الخارجية التركية، مساء أمس الإثنين، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أروج رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في المتوسط.

وأصدرت البحرية التركية، أمس الإثنين، إخطارًا ملاحيًا قالت فيه: إن السفينة التركية "أروج رئيس" ستجري عمليات مسح زلزالي شرقي البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين.