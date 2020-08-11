بـ آنية وتابوت خشبي.. ضبط 3 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار في سقارة

تمكنت الخدمات الأمنية التابعة لقطاع شرطة السياحة والآثار والمعينة لتأمين المنطقة الأثرية بسقارة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزة أحدهما (بندقية آلية – 12 طلقة لذات العيار).

جاء ذلك حال تنفيذهما لأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع آخرين "هاربين" بإحدى المناطق الأثرية بمنطقة سقارة.

وتبين وجود حفر دائري "بقطر 2 متر، وعمق 1.5 متر"، كما عُثر بحوزتهما على (2 إناء فخاري – جزء من إناء فخاري كبير الحجم – 3 قطع لتابوت خشبي - الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب).

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة تبين أثرية تلك القطع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.