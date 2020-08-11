بدراوي: "العرس الديمقراطي" امتداد لما حققه أبناء مصر

طالب النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، جموع الناخبين، بالمشاركة الإيجابية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والحكومة، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة للحماية من فيروس كورونا.

وأكد بدراوي في تصريحات لـ"الوطن"، أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، مشيراً إلى أن هذا العرس الديمقراطي يأتي امتدادًا لما حققه أبناء مصر.

وشدد على أن جميع الجهات التنفيذية المعنية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات.