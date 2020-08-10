إضافة 4 آلاف فدان لمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر

أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس مدينة طيبة، الواقعة شمال الأقصر، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المخطط الاستراتيجي لإضافة 4 آلاف فدان لمدينة طيبة الجديدة، وذلك في إطار توسعاتها وإضافة المزيد من الفرص الاستثمارية.

وقال "سعيد" إنه جرى مؤخراً الحصول على الاعتماد بالمساحة الجديدة المضافة للمدينة، حيث إن التوسعات الجديدة ستضاف في مناطق الإسكان الإجتماعي والفاخر والمتوسط، ومركز ومدينة رياضية متكاملة، بخلاف منطقة فندقية وسياحية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة، أنه من المقرر طرح منافسة لترفيق المرحلة الأولى من التوسعات بمساحة 1200 فدان لأعمال الكهرباء والمرافق، حيث إن تلك المرحلة ستخص مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، كما أن التوسعات الأخيرة تقع على طريق الأقصر - الغردقة، ليساهم فى إنشاء مركز متكامل للمؤتمرات بخلاف الفنادق والمشروعات العلاجية، ومقر جامعة الأقصر الجديد المستقبلي، حيث أن التكلفة الإجمالية لترفيق المرحلة الأولى من التوسعات ستقارب 500 مليون جنيه.

ويشمل تنفيذ المرحلة العاجلة من مدينة طيبة الجديدة منطقة سكنية كاملة تشمل إسكان اجتماعي مميز، ومنطقة ترفهية ومناطق رياضية شاملة تقديم الخدمات، فضلًا عن إنشاء متحف سياحي مفتوح للعمل على جذب السياحة الليلة، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من التصميمات الإنشائية سيجري التنفيذ الفعلي بالمدينة، ومن المتوقع أن تستهدف المدينة 200 ألف نسمة.