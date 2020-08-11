تعرف على تفاصيل تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة

تواصل وزارتا النقل والسياحة والآثار، اجتماعاتها، لدراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة، وذلك لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل.

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك خطة لوزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة، لافتاً إلى أنه مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة إيجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد.

وترصد "الوطن"، فى 5 معلومات تفاصيل تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة وهى كالتالى:

1- تنسيق كامل بين النقل والسياحة لبدء خطوات المشروع لخدمة الوفود الأجنبية.

2- عربات القطار ستكون ذات طابع فرعوني.

3- الرحلة عبر هذا القطار ستكون بمثابة مزار سياحى.

4- تقديم خدمة تناسب السيّاح الأجانب التى سيتم نقلهم عبر هذا القطارات.

5- الهدف من تنفيذ مشروع تشغيل قطارات النوم السياحية خدمة المناطق السياحية فى المحافظات مثل الإسكندرية والأقصر وأسوان والبحر الأحمر؛ حيث سيقتصر على نقل الوفود الأجنبية والرحلات السياحية التى ستنظمها شركات السياحة لمثل هذه المناطق.