عاجل.. الحكومة: حريصون على تذليل العقبات لتسير الانتخابات بسهولة ويسر

أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على خروج عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف "الجوهري"، خلال ترؤسه غرفة العمليات المركزية لمتابعة تطورات الانتخابات، أن الحكومة حريصة كل الحرص على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ قرارات الهيئة الخاصة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، مثلما يحدث الآن.

ولفت إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه ‏المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها في أسرع وقت، وذلك بما يضمن خروج تلك العملية في صورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية.‏

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.