الحكومة تخصص رقم 16528 لتلقي شكاوى الناخبين في مجلس الشيوخ

أعلن أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن استقبال غرفة العمليات المركزية للحكومة لشكاوى الناخبين في أي محافظة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأضاف "الجوهري"، في تصريحات صحفية على هامش ترأسه غرفة العمليات المركزية للحكومة، لمتابعة تطورات انتخابات مجلس الشيوخ، أن المنظومة تتلقى الشكاوى عبر الرقم المختصر (16528)، وتعمل على حلها بشكل سريع.