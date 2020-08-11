رئيس بعثة جامعة الدول العربية يتفقد مراكز انتخابية في القاهرة

تفقد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والوفد المرافق له، مراكز انتخابية في القاهرة الكبرى.

وأجرى خطابي، مقابلة اليوم، مع السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بمقر وزارة الخارجية المصرية.

واستعرض نائب وزير الخارجية، خلال المقابلة خطة عمل الوزارة لتنظيم مشاركة الجالية المصرية بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت يومي 9 و10 أغسطس 2020 عبر البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المصرية بالخارج.

وفي هذا الصدد، قدم بيانات عن هذه المشاركة ومدى أهميتها السياسية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على ضمان ممارسة الحق الدستوري للمواطنين المصريين عبر العالم رغم الظروف والصعوبات الموضوعية التي اكتنفت العملية الانتخابية في ظل انتشار جائحة "كوفيد-19"، وما تفرضه الأنظمة الوطنية الإدارية والصحية من تدابير احترازية.

وعن انخراط الجامعة العربية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية بتعاون وثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، رحب نائب الوزير بتوقيع مذكرة التفاهم بين المؤسستين باعتبارها الإطار القانوني المحدد لحقوق وواجبات بعثة الجامعة.

وبدوره، نقل السفير خطابي تحيات أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وحرص الجامعة المستمر لتكريس التوجهات الهادفة لترسيخ دعائم وأسس التطوير والتحديث والإصلاح المؤسساتي في العالم العربي.

كما أكد أن المشاركة في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ تشكل لبنةً جديدةً في إغناء الدور الفعال الذي قامت به الجامعة خلال السنوات الأخيرة في مجال متابعة العمليات الانتخابية ودعم مسارات الانتقال الديمقراطي.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير خطابي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ عن خالص الشكر والتقدير للتجاوب الداعم لوزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية لجامعة الدول العربية بهدف إنجاز مهمة متابعة هذه الانتخابات على الوجه الأكمل.