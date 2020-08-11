ضبط 210 أسلحة نارية وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 210 قطع أسلحة نارية بحوزة 187 متهمًا، وتنفيذ 88334 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبطت 257 قضية مخدرات بحوزة 274 متهمًا، و47 هاربًا، و26 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و352 دراجة نارية مخالفة، 23203 مخالفات مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وتمّ إعادة 3 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، كما جرى فحص 86 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.