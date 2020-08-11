محافظ المنيا: انتظام التصويت بجميع لجان انتخابات "الشيوخ"

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام التصويت في 577 مركزا انتخابيا، موزعة على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث ترأس محافظ المنيا صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.