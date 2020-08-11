وزير النقل يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس

أدلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بلجنة مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدًا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.