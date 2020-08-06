وزير النقل يبحث تدريب العاملين مع مدير "الوطنية لتأهيل الشباب"

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، بمقر الوزارة، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

وزير النقل: وضعت خطة شاملة في بداية تعييني بمنصبي لتأهيل العاملين بكل القطاعات

في بداية اللقاء، أكّد وزير النقل، أنَّه منذ توليه حقيبة وزارة النقل وضع خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري في كل قطاعات وزارة النقل باعتباره أحد اهم عوامل نجاح المنظومة.

الوزير: توجيهات مشددة استمرارية الدورات التدريبة لجميع العاملين على مدار العام

وأوضح أنّه أصدَر توجيهاته المشددة لكل رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة باستمرارية الدورات التدريبة لجميع العاملين على مدار العام.

واستعرض وزير النقل مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، أهم ملفات التعاون بين وزارة النقل والأكاديمية خلال المرحلة الحالية، والتي تشمل تدريب العاملين بوزارة النقل بالأكاديمية على نظم التكنولوجيا الحديثة في مجالات العمل المختلفة، بهدف رفع مستوى كل العاملين بالوزارة بما يؤهلهم مستقبلاً للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، والارتقاء بجودة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

ومن جهتها، أكّدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، حرص الأكاديمية على توفير كل سبل الدعم لجهود الحكومة والوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة النقل، لتوفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بها بما يعود بالنفع علي المواطن المصري.

وبينت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، أنَّ الاكاديمية تسعى دائماً لرفع كفاءة المتدربين لتأدية الوظائف بطريقة أكثر احترافية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة.