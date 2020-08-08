وزير النقل يتابع أعمال التدعيم الإنشائي لعمارة الشربتلي بالزمالك

قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بجولة تفقدية بمحطة صفاء حجازي بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حيث تابع الوزير استكمال أعمال التدعيم الإنشائي لعناصر الهيكل الخرساني المتداخلة مع عمود الركن المتضرر بعمارة الشربتلي بالزمالك مشيدا بحرص العاملين في الموقع على استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال لإستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها، كما تابع الوزير الإجراءات المتخذه إستعدادا لخروج ماكينة الحفر العميق من المحطة باتجاه محطة الكيت كات مرورا بشارع إسماعيل محمد والنيل مشددا على استمرار الاجراءات الخاصة بتأمين وسلامة المنشآت الواقعة على المسار والتي تشمل استمرار وضع نظام مراقبة المساحة للمنشآت على مدار الساعة

بعدها أجرى الفريق مهندس كامل الوزير جولة تفقدية بمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق وهي محطات ( عدلى منصور و الهايكستب وقباء وعمر بن الخطاب و هشام بركات و النزهة ) بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة وذلك للإطمئنان على استعداد وجاهزية المحطات للافتتاح خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التأكد من كافة عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير

وأكد وزير النقل خلال الجولة أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار فى أعمال التنفيذ لمراحل وخطوط مترو الأنفاق الجديدة والتطوير المستمر للخطوط الحالية وذلك وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع الأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى حيث تساهم هذه المشروعات فى تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية.