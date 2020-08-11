إصابة رئيس لجنة انتخابية في الإسكندرية بوعكة صحية ونقله للمستشفى

أصيب المستشار المشرف على اللجنة رقم 629 بمدرسة الشهيد صابر أبو العنين بدائرة الدخيلة غرب الإسكندرية، بوعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية عمله في الإشراف على عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تجرى اليوم.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف الإسكندرية، اليوم بلاغا يفيد بتعرض مستشار إلى وعكة صحية وتم التوجه إلى اللجنة.

وجرى نقل المستشار المصاب إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتوقيع الكشف عليه.

وتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات لاستبدال المستشار المصاب بآخر واستكمال عملية التصويت.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.