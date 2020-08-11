محافظ الإسكندرية يدلي بصوته في مدرسة عمر مكرم الابتدائية

أدلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بمنطقة السيوف بالمنتزة أول.

كما اطمأن محافظ الإسكندرية، على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات تقف أمام سير الانتخابات.

وناشد محافظ الإسكندرية، المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحّا أنَّه جرى توفير كل التسهيلات لجميع الناخبين، والأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا واشتراطات التباعد.

ولفت "الشريف"، إلى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكل المديريات وشركات المرافق ميدانيًا، منذ السادسة من صباح باكر اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية، ورصد أي مشكلات طارئة لحلها في الحال.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.