"شكري" يؤكد للبطريرك الماروني "الراعي" حرص مصر على دعم لبنان بكل السبل

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا خلال زيارته لبنان بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.

وأكد "شكري" حرص مصر على دعم لبنان الشقيق بكافة السبُل، وفق ما نشر المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ووصل "شكري" اليوم إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" في زيارة يلتقي خلالها كبار المسئولين والقادة اللبنانيين في أعقاب انفجار المرفأ الذي خلف نحو 200 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريحا.وأجرى وزير الخارجية جلسة مباحثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في إطار اللقاءات الموسعة التي يجريها في لبنان.

وعقب اللقاء، أكد وزير الخارجية أن مصر تسخر كافة إمكانياتها وجهودها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة "بيروت" مؤخرا، عبر إقامة جسرين جوي وبحري لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية، والتي تشمل المواد الطبية والغذائية ومواد إعادة الإعمار والبناء.

وتفقد وزير الخارجية سامح شكري المستشفى الميداني المصري في "بيروت"، واطمأن على سير العمل بالمستشفى الذي يشمل 6 عيادات رئيسية.

وثمن وزير الخارجية الإسهام الكبير للمستشفى في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب لبنان الشقيق، والذي بدأ بعد ساعة واحدة فقط من الانفجار، وذلك بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الطبية مجاناً لكل من يحتاجها على أرض لبنان.