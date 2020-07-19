العاهل الأردنى يستقبل سامح شكري في مستهل زيارته إلى ⁧‫عمان

استقبل العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ⁧بعد ظهر اليوم، سامح شكري وزير الخارجية في مستهل زيارته إلى العاصمة الأردنية "⁧‫عمان".

وأعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان ‬⁩شكري‬⁩ وصل فى وقت سابق إلى العاصمة الأردنية ⁧‫فى مستهل جولة تشمل رام الله.

ومن المقرر أن يعقد شكري، خلال الزيارة، مشاورات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من أجل التنسيق بشأن مُستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، ولاسيما التطورات على الساحة الفلسطينية.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في وقت سابق، اليوم، إن زيارة شكري، إلى الأردن ستعقبها زيارة إلى مدينة "رام الله"، حيث يستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف حافظ، أن زيارة شكري إلى "رام الله" تأتي تعبيراً عن الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصةً مع ما يتردد بشأن نوايا الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بدعم الأشقاء في فلسطين لتحقيق تطلعاتهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.