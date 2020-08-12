GPS وجهاز إنذار.. كيف تحمي سيارتك من السرقة؟

يعاني عدد كبير من المواطنين مالكي السيارات، من تعرض السيارات للسرقة، وقد يتمكنون من استرجاعها مرة أخرى، وفي أحيان أخرى يصعب استرجاعها، وتقدم "الوطن" نصائح لحماية السيارة من التعرض للسرقة من خبراء أمنيين كالتالي..

قال اللواء حازم حمادي الخبير الأمني لـ"الوطن"، إن تركيب جهاز إنذار بالسيارة يحميها من السرقة ففي حال قيام أي سارق باستخدام أبواب السيارة تُصدر صوتا عاليا يكشف السارق، وأضاف أن جهاز الـGPS ضروري لمعرفة مكان السيارة في أي وقت وفي حال تعرضها للسرقة يمكن تحديد مكانها.

ولمزيد من الحماية قال اللواء جمال أبو ذكري الخبير الأمني في حديثه للوطن إنه بجانب تركيب جهاز إنذار، يمكن وضع قفل داخل السيارة يمنع تشغيلها أو تحركها إلا بفتحه مما يمنع سرقتها.

ويُفضل وضع السيارة في أماكن بها إضاءة والابتعاد عن الأماكن المظلمة لأنها بمثابة الوضع المثالي للسارق لتنفيذ خطته بعيدا عن المارة.